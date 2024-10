agenzia

Roma, 3 ott. “Più tasse? Non è nel programma di governo, non per le persone normali. Siccome le banche hanno fatto 40 mld di utili lo scorso anno, penso che un contributo spontaneo farebbe tanto bene”. Così Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.

