Manovra: Schlein, ‘batosta clamorosa alla sanità pubblica, capisco rabbia medici’

Roma, 23 ott. “Il testo della manovra purtroppo conferma i nostri timori: il governo Meloni ha deciso di dare un altro colpo al servizio sanitario nazionale, riducendo il finanziamento rispetto agli annunci roboanti delle scorse settimane. Così si calpesta la sanità pubblica e non è un caso che i medici abbiano confermato lo sciopero nazionale”. Lo afferma la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Altro che record: con 1,3 miliardi non si raggiunge nemmeno la metà dei fondi necessari per tagliare le liste d’attesa e assumere nuovo personale sanitario. E infatti scompare il piano straordinario per le nuove assunzioni. È una batosta clamorosa per il servizio sanitario nazionale, una batosta che questo Paese non merita”.

