Manovra: Schlein, ‘investire su congedo paritario per sostenere l’occupazione femminile’

Roma, 26 set Un “incentivo alla natalità, per chi ha paura del futuro”, come il congedo paritario. Ne ha parlato Elly Schlein intervenendo alla Camera all’evento ‘Verso una genitorialità condivisa: esperienza dai congedi di paternità aziendali’. “Ci avviamo a una discussione sulla manovra dove pare che il governo proporrà delle ulteriori agevolazioni fiscali per chi di figli ne ha già fatti. Noi pensiamo che quelle risorse sarebbe meglio spenderle per un incentivo alla natalità, per chi ha paura del futuro, per chi ha paura di non potersi permettere di fare figli”, ha spiegato la segretaria del Pd.