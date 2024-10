Manovra: Schlein, ‘senza visione, lavoriamo per emendamenti comuni opposizione’

agenzia

Roma, 20 ott. “Questa manovra è una fotocopia sbiadita di quella dell’anno scorso. Una manovra di galleggiamento, senza visione, dimostrano di non sapere dove portare il Paese. Non ci sono investimenti per la crescita, nessun effetto espansivo, nulla sul costo dell’energia, che sta facendo perdere competitività alle imprese, nulla sul trasporto pubblico locale e sulla scuola, per la terza volta di fila”. Così Elly Schlein a La Stampa.

“Le anticipazioni sono inquietanti. Meloni ha dato i numeri sulla sanità, confermando che abbiamo ragione sul fatto che con lei si tocca il minimo storico degli ultimi 15 anni quanto a investimenti. L’altro grande bluff è quello su banche e assicurazioni, che anticiperanno solo tasse già dovute. E poi c’è la tassa Meloni, confermata l’altro giorno da Giorgetti, che ha ammesso l’intenzione di aumentare le accise sul diesel”.