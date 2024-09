Manovra: Schlein, ‘stipendi insegnanti troppo bassi, governo incrementi risorse’**

agenzia

Roma, 12 set. “Gli stipendi degli insegnanti in Italia sono i più bassi tra tutti i paesi Ocse e il prossimo aumento previsto sarà un quinto di quelli previsti negli altri Paesi europei. A certificarlo non è l’opposizione ma l’Ocse, con il rapporto ‘Education at a glance’, e cioè una delle fonti più autorevoli sullo stato dell’istruzione nel mondo”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Lo studio conferma il basso investimento italiano nell’istruzione, 4 per cento del Pil, addirittura un punto sotto alla media Ocse, e un intollerabile divario di genere sugli stipendi per cui le giovani donne laureate guadagnano il 58 per cento in meno dei coetanei uomini, che secondo lo studio è il più grande divario retributivo dell’area Ocse”.