Manovra: Sereni, ‘Gimbe conferma, sanità tradita’

Roma, 25 ott. “Con un’analisi puntuale e approfondita come sempre la Fondazione Gimbe rafforza il nostro giudizio radicalmente negativo sulla manovra per quanto riguarda la sanità”. Così in una nota Marina Sereni, responsabile Salute e sanità nella segreteria nazionale del Pd.

“Le roboanti promesse delle scorse settimane sono evaporate e la cruda realtà dei numeri ci dice che non ci sono fondi né per pagare in modo adeguato medici, infermieri e personale in servizio, né per realizzare il piano straordinario di assunzioni annunciato dal Ministro Schillaci, né per dare risposte di cura appropriate ai cittadini che non riescono ad ottenere un appuntamento per una visita specialistica o per un esame diagnostico urgente”.