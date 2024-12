Manovra: Sereni, ‘maggioranza boccia emendamento su Ssn, grave responsabilità’

agenzia

Roma, 16 dic. “È gravissimo che la maggioranza abbia fatto cadere nel vuoto l’appello della segretaria Elly Schlein per approvare insieme l’emendamento unitario delle opposizioni volto a finanziare con maggiori risorse il Servizio sanitario nazionale. Una proposta ragionevole e realistica, che puntava a invertire la tendenza al definanziamento della sanità pubblica che sta portando allo sfascio i servizi, impedendo ai cittadini economicamente più deboli di curarsi e creando gravi disagi nel personale, costretto a lavorare con stipendi bassi, turni impossibili e carenze sempre più pesanti”. Così in una nota Marina Sereni, responsabile Salute e sanità nella segreteria nazionale del Pd.