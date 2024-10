Manovra: Sereni, ‘spiccioli a sanità, niente assunzioni e nessuna riforma’

agenzia

Roma, 23 ott. “Mentre i cittadini denunciano le tante difficoltà ad accedere ai servizi, come ha messo in luce ancora ieri il Rapporto di Cittadinanzattiva; mentre il personale sanitario protesta giustamente confermando lo sciopero per turni insostenibili, stipendi bassi e mancanza di sicurezza; mentre aumentano le differenze territoriali e le diseguaglianze tra chi può pagare per curarsi e chi no, la manovra finanziaria per il 2025 stanzia appena 1,3 miliardi aggiuntivi per la spesa sanitaria”. Lo dichiara Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità nella segreteria nazionale del Pd.