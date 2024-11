Manovra: Serracchiani, ‘su canone Rai Meloni subisce lotta intestina’

agenzia

Roma, 26 nov. “Pessimo segno per il Paese quando il capo del Governo deve subire la lotta intestina e i veti delle forze della sua maggioranza. Perché una rotta ondivaga e incerta è quasi peggio di una rotta sbagliata. Solo un paio di giorni fa abbiamo sentito Giorgia Meloni scandire nuovamente ‘niente più bandierine in manovra’ e oggi siamo bloccati perché Forza Italia e Lega fanno a braccio di ferro sul canone Rai. Come fosse questo il problema del Paese su cui dividersi, e non piuttosto i pensionati cui si danno 3 euro in più o le crisi industriali con rischi di licenziamenti per migliaia di lavoratori. Ne usciranno, ma sarà l’ennesimo accrocchio”. Lo dichiara la deputata Debora Serracchiani, in merito al mancato accordo sulla proroga della riduzione dal 90 a 70 euro del canone Rai.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA