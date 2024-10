Manovra: Speranza, ‘solo 900 mln in più per sanità, così si butta Ssn’

agenzia

Roma, 16 ott. “Mi sembra incredibile che ci siano in legge di bilancio solo 900 milioni di euro in più per il fondo sanitario nel 2025. Sarebbe una vera e propria vergogna, dopo che per giorni si è fatto il gioco delle tre carte parlando di oltre 3 miliardi. Così si butta a mare la cosa più preziosa che abbiamo: il nostro Servizio Sanitario Nazionale”. Così Roberto Speranza del Pd sui social.

