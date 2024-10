Manovra: Tajani, ‘cancellare blocco turnover forze ordine, dobbiamo garantire sicurezza’

agenzia

Santa Flavia (Palermo), 27 ott. “Credo che si debba continuare a ridurre la pressione fiscale, penso alla riduzione dell’aliquota Irpef intermedia e l’allargamento della base fino a 60 mila euro. Credo che si possa fare ancora di più, forse per le pensioni. C’è sicuramente una cosa che deve essere cancellata: è il blocco del turnover delle forze dell’ordine. Noi dobbiamo garantire sicurezza. Quando si scrivono i testi bisogna essere molto attenti. E’ un errore strategico indebolire la sicurezza con il turnover delle forze dell’ordine. Noi faremo di tutto per cambiarla e credo si vada in questa direzione”. Così, da Santa Flavia (Palermo), il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando della manovra economica.

