Manovra: Tajani, ‘no a tasse dall’alto, tavolo con banche per soluzione’

agenzia

New York, 22 set. “Abbiamo sempre detto che bisogna lavorare con grande serietà. Siamo contro gli extra profitti, perché -a parte bisogna capire che cosa è un extra profitto- in un Paese democratico e liberale non si può porre un limite ai guadagni di un’impresa. Cioè lo Stato non è che decide quando una cosa è un profitto e quando è un extra profitto. Detto questo, bisogna evitare che ci siano imposizioni dall’alto. Sono preoccupato soprattutto per le banche di prossimità, perché una tassa sui profitti rischia di colpire al cuore le banche popolari e le banche di credito cooperativo. Questo noi non lo permetteremo mai, non porteremo mai in Consiglio dei ministri una posizione del genere”. Lo puntualizza il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio Tajani, durante un punto stampa a New York.