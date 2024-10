Manovra: Tajani, ‘no nuove tasse, accordo con banche è segnale positivo per mercati e Paese’**

agenzia

Roma, 15 ott. “Come abbiamo sempre detto e chiesto, non ci sarà nessun aumento di tasse”. Nemmeno sugli istituti di credito. Antonio Tajani esce dall’Aula di Montecitorio al termine del dibattito sulle comunicazione del governo in vista del Consiglio europeo. Prima di recarsi a Palazzo Chigi per partecipare al Cdm che dovrebbe varare la manovra, il ministro degli Esteri ci tiene a sottolineare che il contributo delle banche è frutto di un accordo, non è una imposizione dall’alto. E spiega i vantaggi che ne derivano per i mercati e il Paese.