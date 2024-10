Manovra: terminata discussione generale su Psb, ora dichiarazioni di voto in Senato

agenzia

Roma, 9 ott. Sono sei le risoluzioni arrivate in Senato, sul Piano strutturale di bilancio (PSB) di medio termine Italia 2025-2029, come comunicato dalla presidenza all’Aula, al termine della discussione generale. Per il governo il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, ha reso noto che l’esecutivo ha dato parere favorevole alla risoluzione di maggioranza, numero 6 con la quale si accolgono gli obiettivi e le strategie del piano così come previsto. Le altre cinque risoluzioni presentate sono a firma di di Italia viva la prima, la seconda del Movimento cinque stelle, la terza del partito democratico, la quarta di Azione e numero cinque Alleanza verdi e sinistra. Al termine dell’intervento dello stesso Freni, l’Aula ha dato il via alle dichiarazioni di voto, con il voto atteso per le 14 circa.

