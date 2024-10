Manovra: Terzi (Fdi), ‘piano strutturale dà certezza alla Nazione’

agenzia

Roma, 9 ott. “E’ importante notare che questo dibattito si sia aperto oggi con la voce autorevole del senatore Monti, il quale ha espresso considerazioni favorevoli sulle decisioni del governo in termini di finanza pubblica. Una posizione che si aggiunge alle tante osservazioni positive che mi vengono sottoposte in commissione Affari Europei da numerosi interlocutori”. A dirlo il senatore di Fratelli d’Italia Giulio Terzi, presidente della commissione Affari Europei durante la discussione in Aula del Piano strutturale nazionale di bilancio di medio termine.