Manovra: Tinagli (Pd), ‘su banche bluff, Meloni inganna italiani’

agenzia

Roma, 16 ott. “Sulle banche rivediamo lo stesso ridicolo copione dell’anno scorso. Giorgia Meloni sbandiera un coraggio mai visto sugli extraprofitti delle banche ma l’unica cosa che alla fine non si è vista è proprio la tassa, o contributo che dir si voglia. Esattamente come accadde un anno fa: in pieno agosto, il governo annuncio’ in pompa magna una tassazione straordinaria degli extra-profitti per aiutare famiglie e imprese strozzate dall’aumento delle rate dei loro prestiti, ma alla fine non se ne fece nulla”. Così in un post sui social l’eurodeputata del Pd ed economista Irene Tinagli.