Manovra: Torto (M5s), ‘disastrosa, da buttare e riscrivere’

agenzia

Roma, 9 dic. “Siamo alla vigilia dei voti alla Camera sugli emendamenti alla terza Legge di bilancio del governo Meloni. Inutile girarci intorno: questa manovra non è nemmeno lontanamente migliorabile con l’iter parlamentare, perché filosoficamente sbagliata, dannosa, austera, restrittiva, esattamente come imposto dal nuovo, sciagurato Patto di stabilità votato senza fiatare dal duo delle meraviglie Meloni-Giorgetti. E’ quindi una legge di bilancio disastrosa, tutta tagli e tasse, che andrebbe semplicemente buttata e riscritta, possibilmente con Giorgetti lontano mille miglia dal ministero di via XX Settembre. Non per questo il M5S rinuncerà a battersi per i suoi emendamenti, traduzione di una visione di politica economica, industriale e di investimento diametralmente opposta al neoliberismo conservatore di Meloni e Giorgetti”. Lo comunica in una nota Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio della Camera.

“Di fronte all’intollerabile presa in giro dei miseri 1,8 euro al mese di aumento delle pensioni minime – aggiunge -, noi rispondiamo con una proposta di aumento da 100 euro al mese; di fronte al taglio delle detrazioni fiscali in generale e alla falcidia di quelle edilizie in particolare, e quindi di fronte a quello che a tutti gli effetti è un aumento secco delle tasse, rispondiamo con la proposta di un cashback sanitario, per accreditare immediatamente ai contribuenti il valore delle detrazioni loro spettanti; e rispondiamo con un piano di investimenti edilizi con aliquote agevolative crescenti all’aumentare dell’efficienza energetica conseguita con la ristrutturazione; alla narrazione completamente falsa della coperta corta rispondiamo con una vera tassazione degli extraprofitti bancari e con il riorientamento dei 7,5 miliardi trovati dal governo per le spese militari e dei 3 miliardi messi sul Ponte sullo Stretto, raggiungendo un costo mostruoso pluriennale di 15 miliardi. E questo a dimostrazione del fatto che la coperta è corta solo quando fa comodo al duo Meloni-Giorgetti, che per il mero tornaconto delle lobby a cui devono strizzare l’occhio trovano, eccome, le risorse”.