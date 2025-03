Mantova: omicidio Yana, l’ex fidanzato condannato a 20 anni, ‘non fu premeditato’

agenzia

Milano, 6 mar. La Corte d’assise di Mantova ha condannato Dumitru Stratan a 20 anni carcere per il femminicidio dell’ex fidanzata Yana Malaiko soffocata la notte del 20 gennaio 2023 in un appartamento a Castiglione delle Stiviere. I giudici hanno escluso la premeditazione e cadendo quest’aggravante la pena è stata calcolata come se si trattasse di un rito abbreviato, di cui il difensore Gregorio Viscomi aveva fatto richiesta in udienza preliminare.