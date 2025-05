Manuali per fare ordigni esplosivi, arresto nel Lecchese

agenzia

Polizia, 20enne egiziano aveva canale propaganda jihadista

MILANO, 24 MAG – Un 20enne egiziano è stato arrestato per detenzione di materiale con finalità di terrorismo in provincia di Lecco dalla Polizia di Stato di Milano e Lecco. Secondo le accuse il giovane, studente universitario a Milano, era attivo su una piattaforma social in qualità di amministratore di un canale di propaganda jihadista, tramite la quale manteneva anche contatti con esponenti dello Stato Islamico e aveva due manuali per “l’impiego di telefoni cellulari come detonatori di ordigni esplosivi artigianali e la produzione di sostanze venefiche”.

