Maratona Roma: 60mila runner e indotto da 75 mln nel 2025

agenzia

Studio Sapienza, a 4 mesi dal via già raggiunto record del 2024

ROMA, 15 NOV – Oltre 60mila persone, di cui 30mila partecipanti alla maratona da 42,195km, e 75 milioni di euro di indotto sul territorio. Sono i numeri della Run Rome The Marathon in programma il prossimo 16 marzo 2025: dati significativi che seguono il trend positivo degli ultimi anni come riportato dal report economico dell’ultima edizione dello scorso 17 marzo affidato al Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università Sapienza di Roma e presentato presentato al Centro Servizi SapienzaSport di Roma. Organizzata per la quarta volta da Infront Italy, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle la Run Rome Marathon per il 2025 ha già raggiunto ad oggi il numero di iscritti del 2024: gli stranieri sono quasi l’80% dei partecipanti. L’obiettivo sono 30mila partecipanti sulla maratona da 42,195km, ai quali sommare i partecipanti della Staffetta Run4Rome e della Fun Run stracittadina anticipata al sabato: gli organizzatori sottolineano che “nell’eccezionale anno del trentennale e del Giubileo vi siano a correre alla Run Rome The Marathon circa 60mila persone”. “In conseguenza significano circa 120mila persone a Roma per più giorni e dunque un indotto economico che si genererà di oltre 75milioni di euro per Roma Capitale e tutto il territorio. Quella del 2024 è stata la maratona dei record, con quasi 20mila iscritti alla 42km e un totale di 40mila insieme alla staffetta solidale Run4Rome e alla Fun Run Stracittadina. Con gli accompagnatori al seguito dei maratoneti si calcola che a Roma per i giorni dell’evento siano arrivate circa 80mila persone. E’ stato calcolato che l’indotto economico generato sulla città di Roma per l’evento di un giorno sia stato di 50 milioni di euro.

