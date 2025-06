Marche: Battistoni (Fi), ‘dati confermano che stiamo sulla strada giusta’

agenzia

Roma, 20 giu. “I dati del sondaggio Dire-Tecnè confermano ciò che tocchiamo con mano ogni giorno nei territori: i marchigiani apprezzano il lavoro svolto e credono nella continuità del progetto guidato da Francesco Acquaroli. Con una forbice tra il 50,5% e il 54,5% rispetto a Matteo Ricci, fermo tra il 45,5% e il 49,5%, è evidente che siamo sulla strada giusta.” Lo afferma Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche, commentando i dati sull’orientamento elettorale in vista delle prossime elezioni regionali.