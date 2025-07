Marche: Conte, ‘aspettiamo interrogatorio Ricci domani, poi decideremo’**

agenzia

Roma, 29 lug. “Il M5S ha fatto un grande percorso dove rispetto alla spinta iniziale non è che siamo diventato un partito di sistema, ma semplicemente abbiamo compreso che per offrire soluzioni serve competenza. E sulle Marche abbiamo detto, senza arroganza, che si tratta di valutare bene cosa c’è sul tavolo e siamo aspettando domani l’interrogatorio di Ricci. Vedremo domani l’atteggiamento del candidato Ricci, senza alcuno spirito sanguinario. A noi interessa l’onestà o al disonestà del singolo e poi dopo aver sentito i nostri gruppi, decideremo senza dare lezioni a nessuno”. Lo dice Giuseppe Conte a Piazza Asiago, trasmesso sul sito de La Stampa.