Marche: domani a Fermo 200 amministratori locali con Onorato per sostegno a Ricci**

Roma, 22 lug. Domani, mercoledì 23 luglio, alle 17.30 all’hotel Royal di Lido di Fermo si terrà l’incontro “Cambiare le Marche, migliorare l’Italia” promosso da Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

E’ il secondo appuntamento del progetto civico presentato un mese fa a Roma proprio da Onorato insieme agli assessori e ai consiglieri delle grandi città quali Milano, Napoli, Firenze, Roma e agli altri rappresentanti dai comuni medi e piccoli, da Fermo nelle Marche al sindaco di Quartu Sant’Elena in Sardegna.