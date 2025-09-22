Marche: Magi, ‘con Ricci avanti su innovazione e diritti con fine vita’

agenzia

Roma, 22 set. “La presidenza di Matteo Ricci, che ha il sostegno della lista Avanti che vede al suo interno i candidati di +Europa, è quello che servirebbe alla Regione Marche in questo momento. Abbiamo visto in questi anni i danni fatti dalla al tessuto economico e industriale marchigiano, che per sua natura è votato all’export, sia a livello locale dall’amministrazione Acquaroli sia dalle scelte di politica economica e di politica estera del governo Meloni”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, incontrando il candidato del centrosinistra Matteo Ricci durante la visita nelle Marche (Fermo, Ancona, Recanati, Pesaro) che sta svolgendo in vista delle elezioni regionali per sostenere i candidati di +E, insieme a Cora Fattori, coordinatrice regionale di +Europa e candidata nella lista Progetto Civico Avanti con Ricci.