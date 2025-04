Marche: Morani, ‘contenta Calenda abbia smentito accordo con Fdi a regionali’

agenzia

Roma, 2 apr. “Sono molto contenta che Carlo Calenda abbia detto che la notizia di un accordo con Fratelli d’Italia nelle Marche è falsa”. Lo scrive Alessia Morani del Pd sui social.

“La nostra regione dopo cinque anni di malgoverno della destra ha bisogno che tutte le forze politiche che hanno a cuore la comunità marchigiana si mettano insieme cercando un programma comune che affronti le emergenze del territorio a partire dalla sanità pubblica, dalla crisi delle nostre imprese e del lavoro e dalla necessità di avere infrastrutture materiali e immateriali utili per fare tornare le Marche grandi. Sappiamo che tra noi ci sono delle differenze, ma è naturale poiché ciascuno è figlio di una storia politica diversa. Nelle Marche dobbiamo fare prevalere i bisogni e le speranze dei nostri cittadini”.