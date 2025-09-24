Marche: Ricci a Salvini, ‘ci ha portato via 2 mld, un furto infrastrutturale’

agenzia

Roma, 24 set. “Ieri è venuto Salvini a Pesaro e credo che un ministro delle infrastrutture che ha compiuto il più grande furto infrastrutturale delle Marche dovrebbe vergognarsi ogni volta che varca il confine regionale. Ci ha portato via 2 miliardi di euro previsti per l’arretramento della ferrovia e li ha messi nel Ponte sullo Stretto”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, replica a Matteo Salvini.