Marche: Ricci, ‘Acquaroli con Meloni e vicepremier usa istituzioni per propaganda’

agenzia

Roma, 1 ago. “Ancora una volta il Governo regionale e quello nazionale mettono gli interessi di partito prima di quelli dei cittadini. Lo hanno fatto con la data delle elezioni, costringendo i marchigiani ad una campagna elettorale durante l’estate e lo faranno anche lunedì 4 agosto, con un’iniziativa politica dove assieme ad Acquaroli parteciperanno i principali leader della destra (Meloni, Salvini e Tajani), utilizzando così, ancora una volta, in maniera vergognosa, le istituzioni democratiche come sedi di partito, usando i soldi dei marchigiani per camuffare un’iniziativa politica sotto le vesti di un evento istituzionale”. Cosi Matteo Ricci, europarlamentare PD e candidato alla presidenza della Regione Marche.