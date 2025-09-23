Marche: Ricci chiude giovedì ad Ancona con Proietti, Todde e Modena City Ramblers

agenzia

Roma, 23 set. Si terrà ad Ancona, in piazza Roma, giovedì 25 settembre, alle 19, la chiusura della campagna elettorale dell’Alleanza del Cambiamento e di Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche. Presenti, per l’occasione, anche Stefania Proietti, Presidente della Regione Umbria, e Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, mentre la chiusura sarà affidata alla musica dei grandi Modena City Ramblers.