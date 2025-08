Marche: Ricci con Schlein a Force, ‘rilanceremo le aree interne’

agenzia

Roma, 1 ago. “Grazie a Elly Schlein, a Marco Sarracino e a chi ha costruito questa proposta di legge molto importante per le aree interne che, come avete visto, è stato il primo tema che ho voluto affrontare durante la mia campagna elettorale, percorrendo in bicicletta tutto l’entroterra delle Marche, da Cantiano fino ad Arquata del Tronto”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, a Force (AP), assieme alla segretaria nazionale del PD, Elly Schlein, per l’evento ‘Aree Interne – La proposta di legge PD contro le profezie di declino’.

“Ho scelto la bicicletta perché è un simbolo che assomiglia molto al vivere in queste aree, andare in bici è bellissimo ma anche faticoso e se si smette di pedalare, non si procede nel proprio percorso, per questo dobbiamo metterci in testa che il nostro compito, nei prossimi anni al Governo della regione prima 3 poi anche al Governo del Paese dal 2027, sarà quello di rendere meno faticoso vivere in queste aree”.