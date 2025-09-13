Marche: Ricci con Schlein e Bonaccini mercoledì 17 in piazza a Pesaro

agenzia

Roma, 13 set. “Fino alla Vittoria. Tutte e tutti in piazza a Pesaro per cambiare le Marche”. E’ l’annuncio dell’evento di mercoledì 17 settembre che, alle ore 18.30, a Pesaro, in Piazzale della Libertà, vedrà Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, insieme alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, e al presidente nazionale del Pd, Stefano Bonaccini. Saranno inoltre presentate anche tutte le liste dell’Alleanza del Cambiamento.