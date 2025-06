Marche: Ricci, ‘domani con Schlein ad Ancona’

agenzia

Roma, 4 giu. “Giovedì 5 giugno ad Ancona, insieme alla segretaria Elly Schlein, inauguriamo la Festa dell’Unità delle Marche 2025”. Lo scrive Matteo Ricci, eurodeputato e candidato presidente della regione Marche, su Fb.

“Quattro giorni di incontri, dibattiti e confronti con tanti ospiti, per confrontarci sui temi centrali per il rilancio della nostra Regione e del Paese e discutere delle proposte per costruire un’alternativa forte e credibile alla destra, nelle Marche come al governo nazionale. E domenica 8 giugno, alle ore 21.00, sarò sul palco con gli esponenti delle diverse forze del centrosinistra, per discutere di visione, alleanze e sfide per il futuro delle nostre Marche, insieme Maurizio Blasi”.

