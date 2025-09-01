Marche: Ricci, ‘economia ferma e rischio declino, sosterremo imprese con innovazione’

agenzia

Roma, 1 set. “Dobbiamo aiutare le imprese marchigiane perché sono in difficoltà. Abbiamo bisogno di rimettere in moto i distretti e per fare questo serve una visione economica che è tutto il contrario del protezionismo di questa destra. I liberisti come Berlusconi, in questo momento, si stanno ribaltando nella tomba. Per aiutare le imprese serve una regione che che riduca la burocrazia e che sostenga lo sviluppo e il lavoro, non i dazi di Trump”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche, ad Ancona, assieme a Matteo Renzi, in occasione del tavolo tematico “Sviluppo dell’impresa e velocità per un cambio di Marche”.