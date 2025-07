Marche: Ricci, ‘Mancini per Acquaroli? No sorpresa, regione gli ha dato 1 mln euro’**

agenzia

Roma, 3 lug. L’economia marchigiana è in affanno, la sanità pubblica al collasso, i dati sul turismo sono negativi. E la propaganda di questa estrema destra? Mette in campo le solite armi di distrazione di massa. Prima una campagna di fango squadrista contro di me, piena di notizie false amplificate dai loro giornali e megafoni. Poi, visto che non funzionava, ecco riciclato l’endorsement di Roberto Mancini”. Lo scrive sui social Matteo Ricci.

“Vi ha sorpreso? A me no. La Regione Marche lo ha profumatamente pagato (un milione di euro dei contribuenti) per fare il testimonial del turismo. Già tre anni fa contestai quella scelta: un CT che lascia la Nazionale nel momento del bisogno per andare ad allenare l’Arabia Saudita solo per soldi non è il miglior esempio da promuovere. Proposi di cambiarlo e mi risposero che sarebbero arrivati turisti arabi! Ancora dobbiamo vederne uno, anzi siamo penultimi in Italia per arrivo di stranieri”.