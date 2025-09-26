Marche: Ricci, ‘riconosceremo Stato Palestina, da Acquaroli neanche una parola su Gaza’

agenzia

Roma, 26 set. “Il Presidente uscente, Acquaroli, è riuscito a non dire neanche una parola sulla tragedia di Gaza anzi ha detto che lui si occupa di altro, come se occuparsi di bambini, civili, giornalisti e donne trucidate, non sia per noi un valore fondamentale, per questo dobbiamo far prevalere il cambiamento nelle Marche”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla Presidenza della Regione Marche, questa mattina, dalla stazione di San Benedetto del Tronto, prima tappa di partenza dell’iniziativa da lui promossa che porta il nome di ‘Un treno per Gaza’, che lo vedrà attraversare tutte le Marche in treno, per mantenere alta l’attenzione sulla questione palestinese.