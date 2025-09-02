Marche: Schlein, ‘a fianco di Ricci, andremo in tutte le province’

agenzia

Roma, 2 set. “Sarò sempre al fianco di Matteo. Andremo in tutte le province delle Marche. Abbiamo già iniziato addirittura a luglio e vogliamo stare anche nei territori che si sentono meno ascoltati. Lo stiamo facendo come scelta politica in tutte le regioni al voto”. Lo ha detto Elly Schlein a margine di una iniziativa davanti all’ospedale Torrette di Ancona a chi le chiede se tornerà nelle Marche nelle prossime settimane di campagna elettorale.