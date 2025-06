Marche: Schlein a Ricci, ‘tua candidatura è cambio di passo che serve a regione’**

agenzia

Roma, 12 giu. “Caro Matteo, un grande in bocca al lupo da parte mia e di tutto il Partito democratico per l’apertura del tuo comitato elettorale, stasera ad Ancona, e per l’inizio della tua campagna elettorale. Le Marche hanno bisogno di un cambiamento: e tu, come nostro candidato, puoi rappresentare quel cambio di passo che i marchigiani attendono”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un messaggio a Matteo Ricci per l’inaugurazione del Comitato elettorale.