Marche: Schlein, ‘con Ricci difesa sanità al primo posto’

agenzia

Roma, 10 set. “Con Matteo Ricci presidente delle Marche la sanità pubblica e la sua difesa sarebbero al primo posto come grande priorità perché tanti marchigiani non riescono più a curarsi, si conta che siano 150.000”. Lo dice Elly Schlein ad un’iniziativa elettorale a Fermo.

“Questa regione con Acquaroli spende 160 milioni di migrazione sanitaria, vuol dire che i marchigiani pagano la sanità due volte: la pagano con le tasse e pagano anche i lunghi viaggi costosi per andare a curarsi in Lombardia o in Emilia Romagna”.