Marche: Schlein, ‘con Ricci si cambia, voltare pagina dopo 5 anni di Acquaroli’

Roma, 10 set. “Il voto nelle Marche pesa tantissimo per i marchigiani, cioè per coloro che hanno la possibilità dopo cinque anni di governo di Acquaroli di voltare pagina con Matteo Ricci e mettere al primo posto la sanità pubblica e la sua difesa dai tagli di questa destra”. Lo dice Elly Schlein ad un’iniziativa elettorale a Camerino.

“Con Matteo Ricci cambierà moltissimo. Cambierà sulla sanità, sul lavoro, sulle aree interne come questa che hanno bisogno della proposta di Ricci sul trasporto pubblico locale gratuito per gli studenti. Ci occupiamo di migliorare la qualità della vita delle persone”.

