Marche: Schlein, ‘liste attesa sempre più lunghe, con Meloni spesa sanitaria a minimi storici’

Roma, 10 set. “Si era finalmente invertita la tendenza con gli ultimi governi di cui il Partito Democratico ha fatto parte, con un ministro che aveva portato la spesa sanitaria alla media europea al 7%. Con questo governo guidato da Giorgia Meloni la spesa sanitaria sta scendendo ai minimi storici degli ultimi 15 anni. C’è una bella differenza”. Lo dice Elly Schlein a margine di un’iniziative elettorale davanti all’ospedale di San Benedetto del Tronto.

“Noi come opposizioni abbiamo proposto al governo Meloni di prendere subito, gli abbiamo indicato dove, 5 miliardi e mezzo da mettere sulla sanità pubblica per assumere i medici e gli infermieri che mancano negli ospedali. In queste strutture siamo qui anche a supporto di un personale che sta nel pubblico e che ha turni massacranti e non ce la fa più. Metterli in condizione di fare il loro lavoro e parlo anche di condizioni di sicurezza perché la frustrazione di chi fa fatica a curarsi poi si scarica su medici e infermieri che stanno nel pubblico in reparti che si sono svuotati. Il governo di Giorgia Meloni si è girato dall’altra parte. Noi mettiamo la sanità pubblica al primo posto perché rifiutiamo l’idea della destra di una sanità a misura del portafoglio delle persone”.