Marche: Schlein, ‘massimo sforzo per spostare voto indecisi’**

Roma, 23 set. “Nelle Marche abbiamo messo al centro la sanità pubblica, nostra prima priorità anche nelle altre regioni. Matteo Ricci sta facendo una campagna sui territori, prendendo un impegno importante: se sarà eletto, approverà il salario minimo regionale. Ricci ha fatto anche una bella proposta per i laureati che decidono di tornare nella regione e per quelli che vogliono restarci. Vi chiedo il massimo sforzo per la campagna nelle Marche, possiamo spostare il voto degli indecisi”. Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

