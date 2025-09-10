Marche: Schlein, ‘uniti e compatti, vinceremo come in Emilia e in Umbria’**

agenzia

Roma, 10 set. “Su cose concrete stiamo costruendo insieme un’alternativa. Io sono particolarmente felice che abbiamo presentato la stessa coalizione progressista nelle sette regioni che vanno al voto. Non succedeva da vent’anni. Dico alla destra e a Giorgia Meloni, abituatevi perché questa coalizione non vi farà più il favore di dividersi. Saremo uniti e compatti e così riusciremo a batterli come abbiamo già fatto in Emilia Romagna e in Umbria”. Lo dice Elly Schlein a Tagadà su La7 in collegamento dalle Marche.

“Alle spalle ho la magnifica cornice di Camerino dove c’è un’università pubblica fondata nel 1336, se non sbaglio sono 700 anni che è qua. La destra di Meloni taglia i fondi alle università pubbliche 10 milioni in meno ai quattro atenei pubblici della Regione Marche e Acquaroli, il presidente di destra, che cosa fa? Decide di spianare la strada alla Università Privata Link. Quindi come fanno sulla sanità, dove tagliano il pubblico per favorire il privato allungando le liste d’attesa, questa destra fa la stessa cosa anche sull’università”.