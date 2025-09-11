Marche: sondaggio Emg, Acquaroli avanti di 6 punti al 52%, Ricci al 46%**

agenzia

Roma, 11 set. Sei punti di differenza: Francesco Acquaroli al 52%, Matteo Ricci al 46%. E’ quanto emerge dal sondaggio Emg Different realizzato tra l’8 e il 10 settembre. E sempre il 52% degli intervistati giudica positivo l’operato del presidente uscente della regione Marche: lo dicono il 79% degli elettori di centrodestra, il 65% di quelli di centro.

Per quanto riguarda il voto alle liste, Fdi è primo partito con il 31,5%. Seguono Pd al 29%, Lega all’8, Forza Italia al 7, M5S al 6, Avs al 4%. Sulla collocazione dell’elettorato il 7,4% si dichiara di destra, il 18,4 di centrodestra per un totale del 25,8%. Mentre l’11, 6% si dichiara di sinistra, il 15,3 di centrosinistra per un totale del 26,9%. Ben il 29% degli intervistati dice di non riconoscersi in nessuno dei due poli.