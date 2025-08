Marche: Speranzon (Fdi), ‘Conte chiuderà occhio anche su candidato Pd indagato?’

agenzia

Roma, 2 ago. “Ormai la sala d’aspetto dell’avvocato Giuseppe Conte, sempre più del Pd che del popolo, si sta facendo sempre più affollata. Apprendiamo oggi dai giornali che un consigliere regionale dem delle Marche, ricandidato alle prossime elezioni, sarebbe indagato per corruzione e malversazione riguardo finanziamenti ed erogazioni di fondi europei”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, vicepresidente vicario del gruppo.