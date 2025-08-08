Marcinelle: Bignami (Fdi), ‘memoria e impegno per sicurezza sul lavoro’

agenzia

Roma, 8 ago. “L’8 agosto di 69 anni fa, nella miniera di carbone di Marcinelle, persero la vita 262 lavoratori, 136 di loro erano italiani che non fecero più ritorno nelle loro case”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami.

“La Giornata nazionale del sacrificio italiano nel mondo è dedicata a loro e a tutti coloro che, costretti a emigrare, contribuiscono alla crescita e allo sviluppo delle nazioni che li accolgono. Nostro dovere è mantenere viva la memoria per quanto accaduto e ricordare quei tantissimi italiani che hanno lasciato la Patria in cerca di un futuro migliore. Ma questa Giornata sia anche l’occasione per ribadire ancora più solennemente l’impegno affinchè i luoghi di lavoro siano posti nei quali siano garantiti dignità e sicurezza, perché di lavoro ancora oggi troppo spesso si muore”.

