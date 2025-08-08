agenzia
Marcinelle: Casellati, ‘ferita profonda in storia emigrazione italiana’
Roma, 8 ago. “L’8 agosto ricordiamo l’inferno di Marcinelle, il tragico incendio della miniera di Bois du Cazier, in Belgio, in cui persero la vita 262 minatori, di cui 136 italiani. Una ferita profonda nella storia dell’emigrazione italiana, che ancora oggi ci ricorda il valore della dignità del lavoro, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. Oggi onoriamo la memoria di chi ha cercato un futuro migliore, anche a costo della propria vita”. Lo dichiara il Ministro per le Riforme istituzionali Elisabetta Casellati.
