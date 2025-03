Marco Cainero: “Come trasformare le sfide globali in vantaggi competitivi per le aziende italiane”

agenzia

– Nel contesto internazionale sempre più complesso, Marco Cainero, manager con vent’anni di esperienza in aziende primarie, spiega come trasformare le difficoltà in acceleratori di sviluppo attraverso visione strategica, diplomazia commerciale e leadership ispiratrice.

Padova, 20 marzo 2025.Il contesto globale presenta sfide sempre più complesse per le aziende italiane, costrette a misurarsi con scenari mutevoli e competitivi. Marco Cainero, Managing Director per Europa, CSI, Medio Oriente e America Latina, spiega come affronta queste situazioni trasformandole in opportunità concrete per il business.

«Considero sempre ogni sfida come una provocazione positiva per me stesso e per il cliente: è questo il motore della crescita. Ogni mercato presenta opportunità per chi sa leggere il contesto con visione strategica e ascolto attivo. Negli anni, grazie alla mia ventennale esperienza in Würth, Kerakoll e ora in Lechner Spa, ho sviluppato un approccio manageriale basato sulla resilienza e sulla capacità di trasformare le sfide in acceleratori di sviluppo. Il mio ruolo, negli ultimi 20 anni, è stato quello di creare connessioni e costruire ponti diplomatici orientati alla cooperazione tra Paesi stranieri perché nel business non vince chi semplicemente vende un prodotto, ma chi sa posizionare la propria azienda come un interlocutore strategico. In Europa e oltre, ho lavorato per creare nuove strade di accesso e rafforzare quindi la nostra presenza nel mondo valorizzando il brand e consolidando relazioni commerciali che non si limitano alla mera transazione, ma si fondano su fiducia e visione di lungo periodo».

Cainero parla spesso di leadership aziendale, evidenziando come il ruolo del manager possa fare la differenza: «Un manager è una figura rilevante e ha un ruolo decisivo per l’economia dell’azienda che punta ad una crescita nel mondo: è un vero e proprio architetto del cambiamento. Nel mio percorso ho sempre creduto che un leader non debba solo gestire, ma ispirare, dare direzione e costruire un sistema in cui il talento possa esprimersi al massimo. Questa è stata la mia esperienza in Würth, Kerakoll e ora in Lechner SPA. Promuovere una leadership basata sulla competenza e sul coraggio decisionale, elementi imprescindibili per chi deve operare in scenari mutevoli ma ricchi di opportunità ancora da sfruttare. Il mio impegno è quello di raggiungere obiettivi di breve e lungo termine, e di impostare strategie che garantiscano stabilità e crescita. Ho trasformato così in pochi anni la Divisione Estero in un motore di sviluppo aziendale».

Guardando al futuro, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale, segnato dall’impatto crescente dell’intelligenza artificiale, dalle sfide della sostenibilità e da profonde trasformazioni economiche. Cainero spiega come si stia preparando ad affrontare questo scenario: «Il 2024 si è chiuso con una crescita del Dipartimento Estero del 20%, un risultato frutto di una strategia ambiziosa e mirata. Non sono numeri casuali, ma la conseguenza di decisioni precise, investimenti in persone di valore e una gestione commerciale che ha saputo coniugare aggressività e diplomazia. Guardando al 2025, il mio obiettivo è riservare grande attenzione ad una geopolitica sempre più instabile, che impone nuove strategie di posizionamento e consolidamento nei mercati emergenti. Proprio per questo, sono stato recentemente nominato responsabile per l’America Latina e il Middle East, due aree con altissimo potenziale ma che richiedono un lavoro diplomatico attento per ricostruire relazioni commerciali e rafforzare la presenza del brand. Il mio progetto è ripristinare queste diplomazie commerciali, compito che affronterò con la stessa mentalità che mi ha permesso di far crescere la Divisione Estero: visione strategica, pragmatismo e capacità di negoziazione ai massimi livelli».