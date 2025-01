Marian Ricci (Artiexpress): “Per il noleggio di prodotti e servizi rivolgersi ad un punto vendita fa la differenza”

agenzia

– Avere un unico interlocutore per il noleggio significa per un’azienda o un professionista avere “tutto intorno a sé”. I punti vendita come quello aperto a Perugia da Artiexpress offrono diversi servizi utili e un’assistenza rapida e sicura.

Perugia, 8 gennaio 2025. Negli ultimi anni in Italia il noleggio è diventato una scelta sempre più popolare, mentre diminuisce il concetto di proprietà. Si dimostra, infatti, una formula alternativa all’acquisto particolarmente vantaggiosa per le piccole e medie imprese e i professionisti, grazie alla sua flessibilità. A Perugia è stato aperto il primo punto vendita in Italia dedicato a questi servizi, a cura di Artiexpress.

“Il noleggio apporta importanti vantaggi e benefici ad aziende e professionisti – spiega Marian Ricci, amministratore di Artiexpress –. Permette, infatti, di non avere un investimento immediato, di poter detrarre le spese senza aggravio sul patrimonio, di avere assistenza tecnica e assicurazione incluse. Inoltre è possibile sostituire i prodotti e strumenti quando si desidera, così da avere sempre un prodotto aggiornato e di qualità, con tutte le caratteristiche adatte alle proprie esigenze lavorative. E soprattutto, aspetto non certo sottovalutabile per un’azienda o un professionista, tutto questo si ottiene in tempi rapidi”.

Il noleggio, quindi, può semplificare la vita lavorativa, con soluzioni rapide e di facile gestione, senza ricorrere ad un finanziamento e intaccare così il patrimonio aziendale. Il noleggio più conosciuto è quello dell’auto, ma può essere esteso a molti servizi e prodotti. “Stiamo riscontrando un’ampia richiesta di noleggio anche per altri beni – sottolinea Ricci – in particolare i device tecnologici: pc, tablet, smartphone, stampanti e varie apparecchiature oggi necessarie alle aziende. Anche in questo caso il noleggio avviene con grande flessibilità”.

Scegliere il noleggio significa, quindi, avere a disposizione strumenti di ultima generazione che permettono di lavorare in sicurezza e con migliore gestione. Se si noleggia però presso un rivenditore soltanto online, se si verificano delle problematiche, risolverle non è sempre semplice. “È proprio per questa ragione che noi di Artiexpress abbiamo aperto un punto vendita fisico a Perugia. In questo infopoint le persone possono rivolgersi a noi in modo diretto: forniamo vendita di servizi di qualità, consulenza, assistenza costante e interventi immediati con tecnici specializzati. Da noi è possibile anche acquistare altri servizi e prodotti, come utenze luce e gas, telefonia e sistemi di allarme smart. Sono tutti servizi attivati con i più importanti fornitori”, conclude Marian Ricci.