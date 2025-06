Marina: Mattarella, Vespucci motivo di orgoglio per tutti, Capo Horn capolavoro’**

agenzia

Genova, 10 giu. La Nave Vespucci “ha portato l’Italia in giro per il mondo. È stato un grande contributo al prestigio del nostro Paese, un contributo alla storia della marineria. Credo che il passaggio a Capo Horn sia stato il momento più emozionante, anche se è difficile dimenticare tanti altri passaggi che la nave ha fatto in questi due anni”. Lo ha affermato a Genova il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al termine della visita a bordo della ‘Amerigo Vespucci’, in occasione Giornata della Marina militare e del ritorno in Italia della Nave.

“È stato un capolavoro di maestria di navigazione, immagino la fatica in quelle ore, anche l’emozione, il coinvolgimento, la condivisione della consapevolezza di quanto veniva fatto. L’indomani mattina -ha ricordato il Capo dello Stato- ero sulla nave militare della nostra Marina nel Golfo di Guinea e ho ricordato il passaggio da Capo Horn di Nave Vespucci, che è stato motivo di orgoglio per tutti, non soltanto per la Marina. Grazie per quello che avete fatto, auguri per il futuro della vostra carriera e complimenti”.