Marina Militare: Meloni, ‘al servizio Patria con coraggio e fierezza, Italia riconoscente’

agenzia

Roma, 10 giu. “In occasione della Giornata della Marina i miei auguri, uniti a un profondo ringraziamento, vanno alle donne e agli uomini di questa importante Forza Armata. Spesso impegnati per lunghi periodi in mare, lontani dalle proprie famiglie e dagli affetti più cari, svolgete il vostro lavoro con ardimento e passione, consapevoli di dover solcare mari e venti forti, ma di affrontarli con il coraggio e la fierezza che vi contraddistingue. Sempre al servizio della Patria, per la protezione dei nostri mari e della nostra Nazione. A tutti voi la riconoscenza di un’Italia intera. Viva la Marina Militare! Viva l’Italia!”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA