Marine Le Pen chiede nuove elezioni nel 2025

'Il mandato sia il più breve possibile'

PARIGI, 14 SET – La leader dell’estrema destra francese Marine Le Pen ha chiesto che si svolgano nuove elezioni legislative in Francia il prossimo anno, affermando che la situazione politica nel Paese, in base ai risultati della precedente consultazione, “non può reggere”. Il presidente del Rassemblement National (Rn) Jordan Bardella ha auspicato, da parte sua, che nel frattempo i deputati del partito rappresentino un’opposizione “costruttiva” e “influente”. Parlando in occasione del rientro degli eletti del suo gruppo in Parlamento Le Pen, riferendosi all’arrivo di Michel Barnier dalle file di Lr a Matignon, ha detto che “ci troviamo in un sistema in cui chi ha meno voti è responsabile della costituzione del governo”, il che “non può reggere”. “Mancano dieci mesi e sono convinta che alla fine di questi dieci mesi, o in primavera o in autunno, ci saranno nuove elezioni legislative”, ha insistito la leader dell’estrema destra francese, esprimendo l’auspicio che “questo mandato sia il più breve possibile”.

